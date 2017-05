By

【KTSF 張麗月報導】

聯邦勞工部數據指出,新增職位數目4月份上升21.1萬份,比前一個月幾乎增加兩倍,證明了近期的經濟疲弱只是暫時性。

報告又說,在一些較低薪行業的招聘表現強勁,當中涵蓋酒店、餐館、賭場和主題公園等,這些類別的行業共增加5.5萬份工。

健保行業4月份就增加3.7萬份工。

許多製造業者表示,他們想增加職位,但找不到合資格的人才。

全國平均失業率降至4.4%,是10年來低位,3月是4.5%。

工人平均薪金增長4月份較慢,在過去一年的增幅是2.5%。

這些數據反映出第2季的經濟增長正反彈,就業市場仍然健康,整體經濟增長持續穩健,不過工人薪金增長慢仍然令人關注。

