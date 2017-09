美國8月工作職位增長放緩 失業率微升

By

【KTSF 張麗月報導】

聯邦勞工部週五發表最新就業報告,顯示8月份新增加15.6萬份工,略為少過分析師的預期,其中製造業和醫療健保業增加得最多,而商界也繼續以穩定速度招聘員工。

工人平均時薪就略有增長,在過去12個月增長2.5%,全國平均失業率就微升,現時是4.4%。

通脹就仍然低過聯儲局訂下2%的目標,聯儲局曾經在過去8個月加息3次,又說計劃在今年內再加息一次,以及明年加息3次。

但分析指出,依照這份就業報告來看,加息的步伐可能會有變。

期油方面就略為回升,每桶報47元,批發汽油售價本星期上升,主要因為颶風Harvey橫掃德州,帶來連場傾盤大雨和嚴重水浸,導致最少兩條主要油管減少運作甚至關閉。

而鑽油和煉油也受影響,但現時微跌到每加侖1.75元,當局正評估這場風暴對整個地區,甚至整體經濟有何影響。

