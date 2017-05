By

【KTSF 陳令楠報導】

國務院就近期歐洲發生的恐怖襲擊事件,提醒今個暑假至9月出遊的美國公民要注意安全。

國務院發表聲明稱,近期的恐襲事件,顯示恐怖組織有能力計劃並實行恐襲,而且通常施襲擊前不會有警告,國務院對潛在的威脅表示擔憂。

國務院建議美國公民在歐洲旅遊時查詢相關安全信息、關注媒體報導、提前計劃好應急計劃、並加入美國政府向旅客免費提供的旅行登記服務STEP,這個服務容許在外國旅遊的美國公民,將自己的行程登記在最鄰近的美國大使館。

