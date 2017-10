美國宣布退出聯合國教科文組織 指組織存反以色列偏見

美國宣布退出聯合國教科文組織,表明是因為教科文組織內存有反以色列的偏見。外界相信,是和教科文組織6年前容許巴勒斯坦加入有關,教科文組織對美國的決定表示遺憾。

2011年10月,聯合國教科文組織全體會議以107票贊成、14票反對,絕大比數通過巴勒斯坦以國家身份加入,成為組織第195個成員,是第一個聯合國機構給予巴勒斯坦「完全成員地位」。

但此舉引起以色列及美國強烈不滿,美國就以拖欠教科文組織會費抗議,估計至今拖欠逾5億美元。

此外,教科文組織拒絕承認以色列擁有耶路撒冷聖地的控制權,亦埋下今次美國退出組織的伏線。

美國國務院週四於網上發表新聞稿,批評教科文組織長期有反以色列的偏見,需要根本的改革。

國務院形容退出並非輕易的決定,但需要反映美國的關注。華府正尋求在退出後能成為永久觀察員,讓美國能繼續在重要議題上提供專業意見。

今次並非美國首次退出教科文組織,1984年,列根政府認為教科文組織親蘇聯,決定退出。

至2002年,蘇聯解體後,克林頓政府為嚮應全球合作,重新加入。

根據教科文組織相關條款,美國將於明年12月31日正式退出。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。