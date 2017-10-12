美國宣布退出聯合國教科文組織 指組織存反以色列偏見

美國宣布退出聯合國教科文組織，表明是因為教科文組織內存有反以色列的偏見。外界相信，是和教科文組織6年前容許巴勒斯坦加入有關，教科文組織對美國的決定表示遺憾。

2011年10月，聯合國教科文組織全體會議以107票贊成、14票反對，絕大比數通過巴勒斯坦以國家身份加入，成為組織第195個成員，是第一個聯合國機構給予巴勒斯坦「完全成員地位」。

但此舉引起以色列及美國強烈不滿，美國就以拖欠教科文組織會費抗議，估計至今拖欠逾5億美元。

此外，教科文組織拒絕承認以色列擁有耶路撒冷聖地的控制權，亦埋下今次美國退出組織的伏線。

美國國務院週四於網上發表新聞稿，批評教科文組織長期有反以色列的偏見，需要根本的改革。

國務院形容退出並非輕易的決定，但需要反映美國的關注。華府正尋求在退出後能成為永久觀察員，讓美國能繼續在重要議題上提供專業意見。

今次並非美國首次退出教科文組織，1984年，列根政府認為教科文組織親蘇聯，決定退出。

至2002年，蘇聯解體後，克林頓政府為嚮應全球合作，重新加入。

根據教科文組織相關條款，美國將於明年12月31日正式退出。

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