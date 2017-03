【i-CABLE】

美國國務院制裁多名中國人及多家中國企業,他們被指觸犯防止發展大殺傷力武器的法規。

名單包括三名中國人,另外還有多家中國企業,包括深圳市亞泰達科技有限公司,以及一家在香港也有註冊的內地公司。

美國國務院指,他們向伊朗的彈道導彈計劃轉移敏感技術,制裁於星期二起已生效。

國務院同時指有可信資料顯示,另外19家公司或個人與伊朗、北韓或敘利亞有受管制物資往來。該些物資有助發展大殺傷力武器,所以亦對他們實施制裁。

