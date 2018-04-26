美國司法部據報對華為展開刑事調查

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據報美國對電訊設備生產商華為展開刑事調查，懷疑華為違反美國針對伊朗的出口禁令。

美國向中興通訊宣布7年交易禁令後，據報再向另一中國電訊設備巨頭華為，展開刑事調查。

《華爾街日報》引述消息指，司法部懷疑華為違反美國針對伊朗的出口禁令，正展開刑事調查。彭博引述消息指其中一項調查，與導致中興通訊較早前面臨七年禁制令相同，如果證實華為故意違反美國出口法例，公司可能面臨刑事處分，涉案的違法人士亦可能被檢控。

華為書面回應查詢，指公司遵守各營運地區的法規，包括聯合國、美國和歐盟的出口管制。據報華為早前取消了發行美元債券的計劃，在司法部調查的消息傳出後，有傳發行歐元債券的計劃亦已經叫停。彭博引述消息人士指，華為計劃稍後，才再在市場上尋求融資。

華為是繼蘋果及三星後，全球第三大的智能手機生產商，被特朗普政府視為對美國通訊科技發展一大威脅。美中經濟與安全審查委員會日前發表報告，點名認為中興、華為及聯想可能獲中國政府支持，進行商業間諜活動。

美國國會早在二零一二年，已經質疑華為的業務威脅國家安全，華為的通訊設備在美國市場，只佔有少百分之一的分額，被競爭對手諾基亞和愛立信，各自有四成八市場分額完全拋離。

今年年初亦傳出部分美國流動電訊商，放棄銷售華為的智能電話協議，分析認為雖然華為在美國經營規模本來已經很小，但擔心最壞情況會如同中興通訊一樣面臨禁制令，甚至引發骨牌效應，影響華為在歐洲各國的業務。