2018年美國房地產展望報告 最熱門市場在哪裡（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

有房地產網站公佈2018年全國房地產展望報告,預期下年全國樓市庫存量緊張的狀況將會有所緩解。

房地產網站Realtor.com週三公佈的2018年國內樓市展望報告中顯示,自今年8月開始,全國樓市庫存量有開始增長的趨勢,預測2018年秋季樓市庫存量將會增加,這是自2015年以來首次出現的情況。

樓價方面,預測下年按年升幅會減慢至3.2%,不過上車盤由於數量有限,而且較為可負擔,預計價格會持續上升。

至於銷售方面,2018年南部城市房屋銷售預期會超過全國平均水平,有6%的增長,加上庫存上升,南部城市的房屋銷售量將會持續增長。

在2018年展望報告中提到稅制改革對樓市可能帶來的影響,一些納稅人可能會受惠於減稅而有多些錢來買屋,但與此同時,稅改法案建議降低甚至取消屋主的稅務優惠,則可能會導致高價房產的銷售和價格下降。

報告根據房屋的銷售和售價,預測2018年國內最熱門的房地產市場,排第一的是內華達州的拉斯維加斯-Henderson-Paradise一帶,第二是德州的達拉斯-Fort Worth-Arlington區,第三位是佛羅里達州Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach,加州的Stockton-Lodi一帶就排第四。

