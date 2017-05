美國家庭負債升至2008年來新高 汽車及學生貸款比率增

By

根據最新發表的統計數字,美國家庭今年首3個月的負債升至2008年來的新高,為美國對上一次經濟衰退以來的高位。

美國民眾在過去3年增加了借貸,但借貸的性質卻與2008年經濟衰退時有別,目前學生貸款和汽車貸款佔家庭負債的比重較大,房貸和信用卡貸款則回落至經濟衰退前的水平。

紐約聯邦儲備銀行週三表示,美國家庭的負債,當中包括房屋淨值貸款,首季達到12.73萬億元,突破2008年秋季創下的12.68萬億元的舊紀錄,新的數字尚未計入通脹或人口數字。

雖然家庭負債增加,但存在的風險似乎較10年多前低,因為目前利息較低,而借款機構也更專注向信貸紀錄良好的客戶借款。

本年首季,美國家庭負債約佔整體經濟67%,較9年前的85%低。

另外,家庭遲還貸款的比率也有回落的趨勢,目前是3.4%,在2010年初,比率曾升至8.7%。

本年首季,美國只有203,000人申請破產,為紐約聯邦儲備銀行過去18年紀錄有關數字以來,錄得的最低數字。

不過,汽車貸款卻較9年前急增44%至1.17萬億元,當中有3.8%拖欠還款90天或以上,兩年前的比率是3.3%,雖然如此,仍較2010年底的5.3%低。

另外,學生貸款在本年首季也增至1.3萬億元,自2008年以來,增幅達到120%,有接近11%學生貸款拖欠還款90天或以上,紐約聯邦儲備銀行估計,實際欠款比率可能多一倍,因為很多借款人因為失業或繼續進修,得以延後還款。

