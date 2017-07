美國房價5月續創新高 市場泡沫化會否重現

By

【KTSF 梁秋玉報導】

全美樓價5月份達新高,令人擔心美國會再次出現房屋市場泡沫化。

The Standard & Poor週二公佈CoreLogic全美房屋指數,顯示今年5月屋價上升5.6%,比2006年7月的最高記錄還高出3.2%。

有分析人士擔心,屋價持續創新高,會令房屋銷售放緩,不過10年前的房屋市場泡沫跡象,例如房屋銷售快速增長,以及新屋建造大量增加等現象,目前都未顯現。

分析指全美屋價上升主要是因為西岸3大城市舊金山、 波特蘭和西雅圖人口增長迅速,而且這3個城市以租客為主,屋主自住率遠低於全美平均。

舊金山屋主自住房屋只佔36%,西雅圖佔46%,波特蘭佔52%,而全美平均則是64%。

此外,由2010到2016年,這3個城市的人口,舊金山增長了8.2%,波特蘭增長9.6%,西雅圖15.7%,而全美則只有4.7%。

而整體房屋銷售量,全美過去25個月呈下滑趨勢,今年6月有196萬房屋出售,比去年下降了7.1%。

另據房屋銷售數據網站Zillow提供的資料顯示,目前房屋銷售的成交速度比之前快,平均28天成交,而一年前是34天。

