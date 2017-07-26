美國房價5月續創新高 市場泡沫化會否重現

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【KTSF 梁秋玉報導】

全美樓價5月份達新高，令人擔心美國會再次出現房屋市場泡沫化。

The Standard & Poor週二公佈CoreLogic全美房屋指數，顯示今年5月屋價上升5.6%，比2006年7月的最高記錄還高出3.2%。

有分析人士擔心，屋價持續創新高，會令房屋銷售放緩，不過10年前的房屋市場泡沫跡象，例如房屋銷售快速增長，以及新屋建造大量增加等現象，目前都未顯現。

分析指全美屋價上升主要是因為西岸3大城市舊金山、 波特蘭和西雅圖人口增長迅速，而且這3個城市以租客為主，屋主自住率遠低於全美平均。

舊金山屋主自住房屋只佔36%，西雅圖佔46%，波特蘭佔52%，而全美平均則是64%。

此外，由2010到2016年，這3個城市的人口，舊金山增長了8.2%，波特蘭增長9.6%，西雅圖15.7%，而全美則只有4.7%。

而整體房屋銷售量，全美過去25個月呈下滑趨勢，今年6月有196萬房屋出售，比去年下降了7.1%。

另據房屋銷售數據網站Zillow提供的資料顯示，目前房屋銷售的成交速度比之前快，平均28天成交，而一年前是34天。

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