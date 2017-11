美國9月房價增幅3年來最高 舊金山升7%

By

【KTSF】

美國房價在9月份持續上升,增幅為過去3年之冠,主要受到待售屋數量短缺所帶動。

週二發表的標準普爾CoreLogic Case-Shiller房價指數報告指出,美國房價在9月較一年前上升6.2%,為2014年6月以來最大的增幅。

而在指數報告追蹤的20個城市中,9月份有13個城市的增幅較8月高,舊金山的房價增幅是7%。

由於待售屋數量不多,置業者不息競相抬價,以買到住屋,據全國房地產經紀協會表示,9月待售屋的數量,是2001年來數量最少的9月,而發展商建屋的步伐,仍未趕上市場的需求。

西雅圖、拉斯維加斯和聖地牙哥錄得最大增幅,西雅圖9月房價較去年同月上升12.9%,拉斯維加斯上升9%,聖地牙哥上升8.2%,在上一次房市泡沫爆破中受重挫的拉斯維加斯,房價在2012年跌至谷底後終於反彈。

報告追蹤的20個城市房價都有上升,增幅最低是首府華盛頓,增幅是3.1%,第二低是芝加哥,增幅3.9%,第三低是邁亞密,增幅是5%。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。