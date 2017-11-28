美國9月房價增幅3年來最高 舊金山升7%

By

【KTSF】

美國房價在9月份持續上升，增幅為過去3年之冠，主要受到待售屋數量短缺所帶動。

週二發表的標準普爾CoreLogic Case-Shiller房價指數報告指出，美國房價在9月較一年前上升6.2%，為2014年6月以來最大的增幅。

而在指數報告追蹤的20個城市中，9月份有13個城市的增幅較8月高，舊金山的房價增幅是7%。

由於待售屋數量不多，置業者不息競相抬價，以買到住屋，據全國房地產經紀協會表示，9月待售屋的數量，是2001年來數量最少的9月，而發展商建屋的步伐，仍未趕上市場的需求。

西雅圖、拉斯維加斯和聖地牙哥錄得最大增幅，西雅圖9月房價較去年同月上升12.9%，拉斯維加斯上升9%，聖地牙哥上升8.2%，在上一次房市泡沫爆破中受重挫的拉斯維加斯，房價在2012年跌至谷底後終於反彈。

報告追蹤的20個城市房價都有上升，增幅最低是首府華盛頓，增幅是3.1%，第二低是芝加哥，增幅3.9%，第三低是邁亞密，增幅是5%。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。