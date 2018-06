By

美國財政部宣佈制裁5間俄羅斯企業及當中3名行政人員,指這些公局從事惡意網絡攻擊活動。

財政部長Steven Mnuchin發表聲明表示指,受制裁的俄國公司,涉嫌協助莫斯科的軍事和情報部門合作,試圖入侵美國的能源網絡和全球網絡基礎設施,作出惡意網絡攻擊,損害美國和盟友的安全。

美國將凍結這些公司在美國的財產,並禁止美國人和企業與他們做生意。

財長又表示,美國將繼續透過制裁,對付俄羅斯的持續威脅。

