美軍週四在阿富汗東部投放一枚俗稱為”炸彈之母”(the mother of all bombs)的炸彈,轟炸極端組織伊斯蘭國在當地的一個隧道據點,這次是美軍有史以來,在作戰中投放最多非核武的一次轟炸行動。

這枚炸彈的正式編號為GBU-43B,內有11噸炸藥,於2000年代初研發製成。

駐喀布爾的美軍總部發聲明稱,炸彈是於當地時間早上7時32分由空軍運輸機投放,地點在蘭賈赫爾省的阿齊恩地區,,鄰近巴基斯坦邊界,當局稱,伊斯蘭國的阿富汗支部活躍於該區。

