【KTSF 張麗月報導】

美國勞工部最新公佈的就業數據顯示,2月份全國增加了31.3萬份工,遠多過預期,是超過兩年來職位增長最快,其中製造業、銀行金融、建造業增加最多職位。

全國平均失業率是4.1%,是17年來低位。

不過工人平均時薪只是溫和上升0.1%,按年就升了2.6%。

這份就業報告發表之後,美債息率就升到2.894%。

有經濟專家指出,雖然薪金增長仍然緩慢,但聯儲局的Beige Book經濟報告指出,在許多行業現時都出現勞工短缺情況,這點並未能阻止今年更激進的貨幣政策,因此他認為,聯儲局有需要今年內加息4次。

