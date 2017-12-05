全美流感比去年活躍 求醫人數急劇上升（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

聯邦疾控制中心（CDC）表示，今年全國流感比去年活躍，因為有流感症狀而求醫的人數有增加的趨勢。

本週是聯邦疾控中心提倡的全國流感疫苗週，聖誕老人週一去到舊金山一個Sutter Walk-In診所，響應這個活動。

Sutter Walk-In診所醫護師經理Caroline Delker說：”你可以保護自己，保護你的家人，保護高危人士，例如孕婦、幼兒和長者，保護我們的家人。”

CDC最新的數據顯示，南部4個州已經進入流感活躍期，而去年同期，全國沒有任何州在這時候進入流感活躍期。

CDC表示，出現流感症狀而需要求醫的人數，上星期急劇上升，至於加州到目前為止流感並不算活躍。

有傳染病學專家表示，今個流感季節，甲型流感病毒H3N2最盛行。

新英格蘭醫學期刊最新發表的報告指出，澳洲的流感季節剛剛結束，澳洲和美國使用同一種流感疫苗，而澳洲今年的流感非常嚴重，疫苗保障人避免感染H3N2的有效率只得10%。

不過CDC仍然鼓勵美國6個月大以上的人士接受流感疫苗，因為疫苗可以減輕流感症狀，病人可以更快痊癒。

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