美國槍枝歷史專題：美國槍械文化來由（第一集）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

每當槍擊事件發生後,有關槍枝管制的話題就會受到熱烈的討論,但往往真正能做出改變的卻是微乎其微,美國對於槍枝的政策跟亞洲國家有著極大的不同,在美國社會也有大批支持娛樂型槍枝運動的發燒友,一連兩集”美國槍枝歷史專題”,會從歷史和法律的角度了解美國的槍枝淵源。

美國的槍擊事件層出不窮,而每當有案件發生時,外界總是將焦點放在槍枝管制的問題上,”美國槍枝歷史專題”將焦點從槍枝文化的現象,來探討美國的槍枝問題。

位於南舊金山市的Jackson Arms槍店,經常一開門就有大批消費者來此練習打靶,射擊和子彈聲此起彼落,相當熱鬧,來此練槍的人士,有在職和退休的執法人員來練習槍法,也有熱衷槍擊的發燒友以此為樂,還有只是想學習用槍防身的普通民眾,其中也有部分是華裔。

不過打靶並不便宜,一輪下來花費70、80美元,都是很正常的消費,對於槍枝議題,多數消費者都不願意受訪談他們為什麼喜歡射擊。

練槍者Robert Shackel Ford說:”練槍以備應用,我用的是小槍,射擊不良,不太命中,所以要在十碼內開槍,但射擊仍很有趣。”

說到美國的槍枝文化,可能多數加州民眾會覺得反感,不過熱愛射擊的人士稱,確實有不少美國人愛槍。

在德州、內華達州等具有狩獵和持槍習慣的州分來說,人們對於槍枝的看法,也跟加州主流民意很不同。

內華達州退伍軍人Matt Scott說:”我認為不僅在內華達州,與別州一樣,內華達人買槍不限於自衛,我想多數人買槍為取樂,為合法的打獵或打靶,不管是手槍、來福手槍或射擊槍,我想多數人用以取樂多於自衛。”

到底槍枝是不是美國文化的一部分?答案可能見仁見智,不過我們主要並非探討槍枝管制的重要性,而是要從歷史的角度,來了解為甚麼槍枝普遍存在於美國社會。

在中港台以至世界各國,基本上槍枝都屬於非法武器,但在美國人們可以通過背景審查,合法購買到槍枝和子彈,而美國憲法第二修正案也保護擁槍權,這一切都要從美國的歷史說起,最早要追溯到美國做為英國殖民地時代。

舊金山大學歷史系教授Uldis Kruze說:”部份歷史源於美國當時並無常設軍隊,殖民社區靠自己的槍械自衛,最早有紀錄對抗大英的是在1760、1770年代,有武器的民眾組成民兵,這些人都被稱為民防軍。”

也就是這樣的民兵制度,導致當年在美國憲法中,將擁槍權寫入了憲法第二修正案。

Kruze說:”人們被賦予持武器權,但這僅限於民兵,你若細讀憲法第二修正案文本,上面說了為了有序的民兵,他們有權攜帶武器。”

除了民防因素,1791年批准生效的憲法第二修正案,要防止強勢的專制政府膨脹權力而侵犯到公民權,於是給予市民對抗政府的力量。

Kruze說:”美國民眾(對抗政府)最早從「謝司起義」開始,即便在喬治華盛頓時代,也有人不願繳酒稅,華盛頓發兵鎮壓發生一場戰役,這些勢力要保護地方權利和利益,基本上是不願交稅給政府。”

當年的時空背景下,擁槍有其歷史因素,但如今美國的國防進步,民主制度也上軌道,憲法第二修正案是否已經不合時宜,長期以來都受到熱議,尤其槍枝引發的大型血腥慘案,更每每讓反槍人士高聲疾呼加強槍枝管制。

Kruze說:”某些案例中,有人魯莽及危險用槍,很不幸 許多人不了解這段歷史,關於無常設軍隊,而令民眾必須有槍,及必須有民兵之史實。”

在2008年及2010年,聯邦最高法院分別有兩項指標性判決,確立了第二修正案所保障的擁槍權,包括個人和民兵,也讓擁槍的勢力更加抬頭,下將繼續為您報導美國槍枝管制法例的發展,以及為甚麼擁槍勢力在美國屹立不動搖。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。