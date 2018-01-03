美國槍枝歷史專題：美國槍械文化來由（第一集）

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【KTSF 古琳嘉報導】

每當槍擊事件發生後，有關槍枝管制的話題就會受到熱烈的討論，但往往真正能做出改變的卻是微乎其微，美國對於槍枝的政策跟亞洲國家有著極大的不同，在美國社會也有大批支持娛樂型槍枝運動的發燒友，一連兩集”美國槍枝歷史專題”，會從歷史和法律的角度了解美國的槍枝淵源。

美國的槍擊事件層出不窮，而每當有案件發生時，外界總是將焦點放在槍枝管制的問題上，”美國槍枝歷史專題”將焦點從槍枝文化的現象，來探討美國的槍枝問題。

位於南舊金山市的Jackson Arms槍店，經常一開門就有大批消費者來此練習打靶，射擊和子彈聲此起彼落，相當熱鬧，來此練槍的人士，有在職和退休的執法人員來練習槍法，也有熱衷槍擊的發燒友以此為樂，還有只是想學習用槍防身的普通民眾，其中也有部分是華裔。

不過打靶並不便宜，一輪下來花費70、80美元，都是很正常的消費，對於槍枝議題，多數消費者都不願意受訪談他們為什麼喜歡射擊。

練槍者Robert Shackel Ford說：”練槍以備應用，我用的是小槍，射擊不良，不太命中，所以要在十碼內開槍，但射擊仍很有趣。”

說到美國的槍枝文化，可能多數加州民眾會覺得反感，不過熱愛射擊的人士稱，確實有不少美國人愛槍。

在德州、內華達州等具有狩獵和持槍習慣的州分來說，人們對於槍枝的看法，也跟加州主流民意很不同。

內華達州退伍軍人Matt Scott說：”我認為不僅在內華達州，與別州一樣，內華達人買槍不限於自衛，我想多數人買槍為取樂，為合法的打獵或打靶，不管是手槍、來福手槍或射擊槍，我想多數人用以取樂多於自衛。”

到底槍枝是不是美國文化的一部分？答案可能見仁見智，不過我們主要並非探討槍枝管制的重要性，而是要從歷史的角度，來了解為甚麼槍枝普遍存在於美國社會。

在中港台以至世界各國，基本上槍枝都屬於非法武器，但在美國人們可以通過背景審查，合法購買到槍枝和子彈，而美國憲法第二修正案也保護擁槍權，這一切都要從美國的歷史說起，最早要追溯到美國做為英國殖民地時代。

舊金山大學歷史系教授Uldis Kruze說：”部份歷史源於美國當時並無常設軍隊，殖民社區靠自己的槍械自衛，最早有紀錄對抗大英的是在1760、1770年代，有武器的民眾組成民兵，這些人都被稱為民防軍。”

也就是這樣的民兵制度，導致當年在美國憲法中，將擁槍權寫入了憲法第二修正案。

Kruze說：”人們被賦予持武器權，但這僅限於民兵，你若細讀憲法第二修正案文本，上面說了為了有序的民兵，他們有權攜帶武器。”

除了民防因素，1791年批准生效的憲法第二修正案，要防止強勢的專制政府膨脹權力而侵犯到公民權，於是給予市民對抗政府的力量。

Kruze說：”美國民眾（對抗政府）最早從「謝司起義」開始，即便在喬治華盛頓時代，也有人不願繳酒稅，華盛頓發兵鎮壓發生一場戰役，這些勢力要保護地方權利和利益，基本上是不願交稅給政府。”

當年的時空背景下，擁槍有其歷史因素，但如今美國的國防進步，民主制度也上軌道，憲法第二修正案是否已經不合時宜，長期以來都受到熱議，尤其槍枝引發的大型血腥慘案，更每每讓反槍人士高聲疾呼加強槍枝管制。

Kruze說：”某些案例中，有人魯莽及危險用槍，很不幸 許多人不了解這段歷史，關於無常設軍隊，而令民眾必須有槍，及必須有民兵之史實。”

在2008年及2010年，聯邦最高法院分別有兩項指標性判決，確立了第二修正案所保障的擁槍權，包括個人和民兵，也讓擁槍的勢力更加抬頭，下將繼續為您報導美國槍枝管制法例的發展，以及為甚麼擁槍勢力在美國屹立不動搖。

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