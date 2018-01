臨時撥款法案遭參院否決 聯邦政府午夜起停擺

By

【KTSF 林佩樺報導】

臨時開支法案在國會參議院不能過關,聯邦政府週五午夜起局部停擺,這會對民眾造成甚麼影響?

參議院週五晚對臨時開支案的表決結果是50票贊成,49票反對,達不到過關的60票門檻,不能撥款給聯邦政府,聯邦政府因此在午夜起停擺。

投反對票的44位民主黨人和5位共和黨人,當中大多數都表示因為法案沒有為DACA計劃做補救,對無證年青人毫無幫助,而多數黨領袖麥康尼在塵埃落定,很晚時才投下反對票,是採取技術手段,以便稍後把法案重新提上議程。

有消息說,兩黨圍繞著移民政策,正在協商一個妥協版本,希望能過關,讓聯邦政府不用真的要停擺。

造成僵局的是,特朗普堅持任何他簽署的移民法案,包括DACA補救案在內,都不能撇開美墨圍牆。

政府一旦局部關閉,按照上一次在2013年的停擺經驗,首當其衝的是85萬非必要的人員暫時放無薪假,所有的國立公園、動物園、紀念館、博物館等地方也暫停開放。

護照簽證服務也暫停,就連疾病防控中心(CDC)暫停流感項目的運作 ,包括全國各地的實驗室和監測活動也相應停止。

照常服務的是執法部門、軍事機構、機場的航空交通管理和保安,社會福利部門,包括社會安全管理局、糧食券部門、退伍軍人醫療部門也維持一般的服務。

美國郵政由於經費獨立,所以不受影響,各地的郵局照常服務。

