臨時撥款法案遭參院否決 聯邦政府午夜起停擺

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【KTSF 林佩樺報導】

臨時開支法案在國會參議院不能過關，聯邦政府週五午夜起局部停擺，這會對民眾造成甚麼影響？

參議院週五晚對臨時開支案的表決結果是50票贊成，49票反對，達不到過關的60票門檻，不能撥款給聯邦政府，聯邦政府因此在午夜起停擺。

投反對票的44位民主黨人和5位共和黨人，當中大多數都表示因為法案沒有為DACA計劃做補救，對無證年青人毫無幫助，而多數黨領袖麥康尼在塵埃落定，很晚時才投下反對票，是採取技術手段，以便稍後把法案重新提上議程。

有消息說，兩黨圍繞著移民政策，正在協商一個妥協版本，希望能過關，讓聯邦政府不用真的要停擺。

造成僵局的是，特朗普堅持任何他簽署的移民法案，包括DACA補救案在內，都不能撇開美墨圍牆。

政府一旦局部關閉，按照上一次在2013年的停擺經驗，首當其衝的是85萬非必要的人員暫時放無薪假，所有的國立公園、動物園、紀念館、博物館等地方也暫停開放。

護照簽證服務也暫停，就連疾病防控中心（CDC）暫停流感項目的運作 ，包括全國各地的實驗室和監測活動也相應停止。

照常服務的是執法部門、軍事機構、機場的航空交通管理和保安，社會福利部門，包括社會安全管理局、糧食券部門、退伍軍人醫療部門也維持一般的服務。

美國郵政由於經費獨立，所以不受影響，各地的郵局照常服務。

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