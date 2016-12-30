國安局發表報告 交代俄入侵民主黨系統經過

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美國宣布制裁俄羅斯的同時，首度發表詳細報告，交代俄羅斯如何入侵美國民主黨的系統，盜取資料，從而干預總統大選。

無論奧巴馬以及在競選時的希拉莉，雖然一再指控俄羅斯入侵網絡，打擊民主黨，協助特朗普競選，但一直沒有交出具體證據。直至周四，美國國土安全部及聯邦調查局首度發表分析報告，13頁報告以技術層面，交代俄羅斯的黑客如何發動攻擊。

早在2015年夏天，俄羅斯聯邦安全局旗下的黑客，首度對美國民主黨全國代表大會逾一千個電子郵件用戶，發動所謂「魚叉式網絡釣魚攻擊」，即偽冒官方、學術機構，發出附有惡意程式連結的電子郵件，任何用戶一收到，又不小心開啟的話，黑客即可取得對方帳戶資料。

黑客多番入侵，最終更取得民主黨高層的電子郵件。今年7月，民主黨召開黨代表大會，確認提名希拉莉角逐總統前。網絡上出現數以千計民主黨內部郵件，顯示黨內早已傾向支持希拉莉，對其他民主黨參選人不公平之外，打擊了希拉莉形象。

到大選結束，網絡攻擊沒有停止。《紐約時報》報道，俄羅斯的網絡攻擊，在奧巴馬第二個總統任期後變本加厲。

俄羅斯亦由原本單靠本身軍方資源發動網絡攻擊，改為聘用電腦專才代勞，在求職網站、社交網絡招攬外，又向擁有相關知識的大學畢業生，以免服兵役作交換，邀請他們加入黑客行列，就連具黑客專長的罪犯也受到垂青，只要答應加盟，即可獲豁免起訴，甚至不用坐牢。

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