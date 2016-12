國安局發表報告 交代俄入侵民主黨系統經過

By

【i-CABLE】

美國宣布制裁俄羅斯的同時,首度發表詳細報告,交代俄羅斯如何入侵美國民主黨的系統,盜取資料,從而干預總統大選。

無論奧巴馬以及在競選時的希拉莉,雖然一再指控俄羅斯入侵網絡,打擊民主黨,協助特朗普競選,但一直沒有交出具體證據。直至周四,美國國土安全部及聯邦調查局首度發表分析報告,13頁報告以技術層面,交代俄羅斯的黑客如何發動攻擊。

早在2015年夏天,俄羅斯聯邦安全局旗下的黑客,首度對美國民主黨全國代表大會逾一千個電子郵件用戶,發動所謂「魚叉式網絡釣魚攻擊」,即偽冒官方、學術機構,發出附有惡意程式連結的電子郵件,任何用戶一收到,又不小心開啟的話,黑客即可取得對方帳戶資料。

黑客多番入侵,最終更取得民主黨高層的電子郵件。今年7月,民主黨召開黨代表大會,確認提名希拉莉角逐總統前。網絡上出現數以千計民主黨內部郵件,顯示黨內早已傾向支持希拉莉,對其他民主黨參選人不公平之外,打擊了希拉莉形象。

到大選結束,網絡攻擊沒有停止。《紐約時報》報道,俄羅斯的網絡攻擊,在奧巴馬第二個總統任期後變本加厲。

俄羅斯亦由原本單靠本身軍方資源發動網絡攻擊,改為聘用電腦專才代勞,在求職網站、社交網絡招攬外,又向擁有相關知識的大學畢業生,以免服兵役作交換,邀請他們加入黑客行列,就連具黑客專長的罪犯也受到垂青,只要答應加盟,即可獲豁免起訴,甚至不用坐牢。

