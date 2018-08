AAA預測全美汽油平均價格將回落

By

【KTSF】

本週末是勞工節長週末假期,不少人選擇在假期自駕遊,預計油價會持續高企,不過美國汽車協會(AAA)表示,隨著暑假旅遊旺季快將結束,全國的油價有望放緩.

AAA預計,全國平均汽油價格到秋季會回落14美分至每加侖2.70元。

目前全國汽油平均價格是2.84元,較去年同期高出46美分,但較5月的2.96元低,另外,西岸、賓夕法尼亞和康乃狄克州的汽油價格較高,平均3元以上。

雖然油價在秋季有望放緩,但有經濟學家分析,受委內瑞拉原油產量下滑影響,加上沙特阿拉伯和伊朗之間的石油價格戰正在醞釀,相信油價很快會再次上漲。

目前加州的平均油價為每加侖3.6元,較去年同期高出6角,舊金山的油價繼續是灣區之冠,為每加侖3.84元,至於南灣聖荷西為每加侖3.64元。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。