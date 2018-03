美法英德譴責俄羅斯毒害前特工 俄揚言驅逐英國外交官

By

i-CABLE

英國首相文翠珊到俄羅斯前特工中毒昏迷現場視察,再次譴責俄羅斯要對事件負責,美國、法國及德國也先後表態支持英國。俄羅斯外長拉夫羅夫指,不能接受英國無理指控,揚言很快驅逐英國外交官。

文翠珊由倫敦到百多公里外的梳士巴利,視察俄羅斯前特工斯科利帕父女中毒昏迷現場。文翠珊與公眾、緊急部門人員會面,商討清理受影響地區、賠償商戶等問題,又到發現神經毒劑殘餘物的酒吧。

文翠珊前一天公布多項報復措施,包括驅逐二十三名俄羅斯外交人員,國防大臣韋廉信形容,英俄關係變得冷冰冰,英國將興建新的化武研究設施,抗衡俄羅斯及別國威脅。

俄羅斯外長拉夫羅夫則指,莫斯科政府沒動機毒害斯科利帕,稱有人企圖破壞俄羅斯主辦的世界盃。他批評英國拒絕交出俄國涉案的證據,以反俄措辭試圖拉攏盟友支持,揚言很快公布反制措施,包括驅逐英國外交官。

俄羅斯駐倫敦大使館在網上發文,稱俄羅斯於 1992 年已停止所有化武計劃,當時部分科學家轉到歐洲,意味英國也有能力製造涉案的神經毒劑,又嘲諷英俄關係跌至冰點,但俄羅斯絕不害怕寒冷天氣。

繼美國後,法國及德國也表態支持英國說法,譴責俄羅斯背後策劃事件。英美及德法四國發表共同聲明,俄羅斯自二戰後,首次在歐洲境內使用軍用神經毒劑,攻擊英國主權《違反禁止化學武器公約》。

