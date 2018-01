加州A型流感死者急增至74人 灣區25人喪命（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

加州A型流感死亡人數從上星期的42人,急升至74人,其中在灣區有25人死亡。

入冬以來,A型流感肆虐,灣區這個星期死於流感有關的疾病,人數最多的是東灣Contra Costa縣,有6人,南灣聖他克拉縣(Santa Clara)有5人,舊金山、北灣Marin縣和Solano縣各有一人死亡。

Walnut Creek市的John Muir醫院,從聖誕節至今每日大約有227名流感病人看急症 ,Concord市的就有255人,人數破新高,一度令到兩間醫院的病床不足,很多病人要坐在門口的長櫈輪候。

醫生表示,最近急症病人雖然都多,但輪候人數已減少,他又說如果發現自己有以下病徵,代表你可能有需要去看急症。

醫療主任Russell Rodriguez說:”我們最擔心是如果你呼吸短促,呼吸和咳嗽時胸口劇痛,患者不清醒或者身體虛弱,這些徵狀代表你可能有嚴重流感。”

有專家指,今年對抗A型H3N2流感病毒所使用的疫苗最多只有三成功效,不過依然建議民眾去打流感針,另外是用消毒酒精擦手、有病不要出門 ,如果要出門就最好戴口罩。

流感高峰期通常在2月,但這個流感季節提早進入高峰期,目前流感死亡人數已比去年同期多了60人。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。