加州A型流感死者急增至74人 灣區25人喪命（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

加州A型流感死亡人數從上星期的42人，急升至74人，其中在灣區有25人死亡。

入冬以來，A型流感肆虐，灣區這個星期死於流感有關的疾病，人數最多的是東灣Contra Costa縣，有6人，南灣聖他克拉縣（Santa Clara）有5人，舊金山、北灣Marin縣和Solano縣各有一人死亡。

Walnut Creek市的John Muir醫院，從聖誕節至今每日大約有227名流感病人看急症 ，Concord市的就有255人，人數破新高，一度令到兩間醫院的病床不足，很多病人要坐在門口的長櫈輪候。

醫生表示，最近急症病人雖然都多，但輪候人數已減少，他又說如果發現自己有以下病徵，代表你可能有需要去看急症。

醫療主任Russell Rodriguez說：”我們最擔心是如果你呼吸短促，呼吸和咳嗽時胸口劇痛，患者不清醒或者身體虛弱，這些徵狀代表你可能有嚴重流感。”

有專家指，今年對抗A型H3N2流感病毒所使用的疫苗最多只有三成功效，不過依然建議民眾去打流感針，另外是用消毒酒精擦手、有病不要出門 ，如果要出門就最好戴口罩。

流感高峰期通常在2月，但這個流感季節提早進入高峰期，目前流感死亡人數已比去年同期多了60人。

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