疾控中心指去年美國有8萬人死於流感

聯邦疾控中心透露,美國去年冬季估計有8萬人死於流行性感冒和相關的併發症,為過去40年來,流感死亡人數最高的一年。

聯邦疾控中心總監Robert Redfield是於週二晚向美聯社披露有關數字,在此之前,流感專家都知道去年是疫情爆發嚴重的一年,但對死亡人數如此高也感到意外。

Vanderbilt大學疫苗專家William Schaffner說,上述數字較衛生官員估計的高出接近一倍。

近年,美國每年大約有12,000人死於流感,之前最差的一年造成56,000人死亡。

去年秋冬兩季,美國經歷年疫情最嚴重的流感季節,有不少民眾因感染流感而要入院,同時造成更多人死亡,去年的疫情對幼童和長者的影響最大,而且去年的疫苗效力不佳,造成更多人染病。

