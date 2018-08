聯邦農業部表示將向農戶發放47億元補貼

By

聯邦農業部表示,將會向美國農戶直接發放47億美元直接補貼,協助抵銷貿易戰所造成的損失。

在全球貿易戰的爭端下,美國政府在大約一個月前宣布向美國農戶提供120億美元補貼,以支持大豆、高粱、棉花、玉米、小麥和豬肉等農產品價格,農戶一直等待農業部公布農業救助計劃的細節。

農業部最新公布指政府的農業救助方案中,包括向美國農戶直接發放47億美元補貼,協助抵銷外國對美國產品採取報復性關稅,對美國農業出口所造成的損失。

農業部長珀杜表示,政府與外國的貿易談判有助整體經濟,政府即將向農戶發放的補貼,會有助減輕貿易戰對美國農戶帶來的損害,農戶不能單靠愛國主義去支持他們的賬單,如果能獲得批准,將會在未來數個月內公布進一步的補貼措施。

47億美元的農戶補貼當中,其中有36億美元佔總數七成六的補貼,將會發放給種植大豆的農戶,補貼計算辦法是每蒲式耳1.65美元,乘以預計產量的50%。

美國以往有60%的大豆出口都是售給中國,但自從中美爆發貿易戰,中國向美國採取報復措施,向源自美國的商品加徵25%關稅後,美國大豆基本上已經無中國買家採購,自5月底以來,大豆期貨價格已下跌18%,跌至10年低位。

除了大豆,生產豬肉、棉花、高粱乳製品、小麥和玉米的農戶都會獲得補貼,不過補助額就比大豆少很多,補助佔第二大的豬肉亦只得大約2.9億美元。

《華爾街日報》引述農業部官員指,如果外國貿易報復措施造成的損失持續,會在12月前決定向農民進行第二輪直接補貼。

