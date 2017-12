加州等14州起訴聯邦環保署 沒劃出臭氧污染最嚴重地區（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

來自全美14個州,包括加州在內,聯合在舊金山入稟聯邦法院,控告聯邦環保署沒有在規定限期,劃出全美臭氧污染最嚴重地區,影響公眾健康。

訴訟稱,聯邦環保署未能於限定的10月1日前,提交全美廢氣排放污染超過聯邦2015年規定標準的地區資料,此舉違反美國清潔空氣法案。

根據清潔空氣法案,劃定臭氧嚴重區域資料,有助州府採取相應行動,降低臭氧危害,例如要求更新工廠及發電廠等設備。

加州總檢察長Xavier Becerra 稱,廢氣導致多種健康問題,尤其對孩童、戶外工人及有哮喘的人危害最大。

地表形成的臭氧即懸浮微粒,主要來自汽車廢氣排放及工廠排放的煙霧,容易造成哮喘,損害肺部組織,產生心臟問題及肺氣腫,而且對植物及農作物也有危害。

聯邦2015年修訂的臭氧標準,由原來的75ppb,進一步降低至70ppb,而聯邦環保署現有資料顯示,舊金山灣區的臭氧平均值是73ppb,加州中谷是93ppb,南加州則由90到102ppb不等,全部超標,聯邦環保署卻沒有把這些區域劃定為臭氧嚴重區域。

訴訟稱,如果加州的臭氧水平達到2015年的標準,預估去年加州可以保住115到218人的性命,醫療費用也可以減少13億元。

訴訟由14個州政府,包括加州、俄勒岡州、華盛頓州及紐約州等,還有關注公眾健康及環保的組織,包括美國肺臟協會和Sierra Club等團體提出。

聯邦環保署則回應表示,訴訟期間,當局不會就任何指控做評論。

