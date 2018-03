【i-CABLE】

特朗普總統下令驅逐60名俄羅斯外交人員,並關閉俄羅斯駐西雅圖領事館,俄羅斯駐華盛頓大使指,美國的決定嚴重損害美俄僅餘的些微關係。

特朗普下令驅逐48名在首都華盛頓俄羅斯大使館工作的外交人員及12名俄羅斯駐紐約聯合國的工作人員,他們需在一星期內離境,美國政府指被驅逐的60人,以外交工作掩飾其情報人員身份,又指由俄羅斯駐西雅圖大使館接近美國海軍基地,,為應對俄羅斯的情報工作,下令將其關閉。

另外,就俄羅斯前特工父女在英國中毒案,德國及波蘭等亦相繼宣佈驅逐俄羅斯外交官,相信會有更多歐洲國家跟隨行動,支持英國,向俄羅斯採取報復行動。

