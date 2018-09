美歐貿易談判有望在11月達成協議 解除貿易技術壁壘

By

【i-CABLE】

美國和歐盟的貿易代表週一舉行會談後,美國貿易代表署表示,會談具有建設性,希望在11月與歐盟達成協議,解除雙方貿易的技術壁壘。

美國總統特朗普與歐盟委員會主席容克在今年7月就貿易問題達成共識,承諾暫停向對方加徵關稅,努力商討和解方案,歐盟貿易專員馬爾姆斯特倫與美國貿易代表萊特希澤週一在布魯塞爾首次會晤,跟進如何落實兩名領袖的共識。

美國貿易代表署發聲明指,今次會談具建設性,雙方貿易代表萊特希澤與馬爾姆斯特倫本月底再舉行會談,雙方專家會在下月開會,確認哪些關稅及其他貿易壁壘需要撤銷,之後萊特希澤與馬爾姆斯特倫11月將再會面,希望屆時在貿易技術壁壘領域有所收穫。

馬爾姆斯特倫表示,美歐雙方討論了如何在中短期內取得具體成果等議題,但只會是有限的貿易協議,會集中於貨物關稅方面。

汽車貿易問題是美歐貿易談判的”重中之重”,馬爾姆斯特倫早前提出,只要美國把汽車關稅降至零,歐盟亦願意以相同措施回應,但特朗普就認為建議”未夠好”,指歐洲消費者只傾向購買歐洲車,而不是美國汽車。

另外,如何增加美國液化天然氣出口到歐洲,以及改革世界貿易組織,預料都會是談判重點。英國《金融時報》的報道就指,美國、歐盟以及日本都就與中國的貿易摩擦問題加緊商討,試圖建立同一陣線向中國政府施壓。

分析指出,美國之前已跟墨西哥達成貿易協議,與加拿大就北美自由貿易協定「現代化」談判周二會繼續舉行,盡快與歐盟達成貿易協議後,美國就會集中火力處理與中國的貿易摩擦問題。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。