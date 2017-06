By

【i-CABLE】 美國新任駐華大使布蘭斯塔德履新,展望未來工作,布蘭斯塔德期望充當美中元首溝通橋樑,推動兩國在國際事務、雙邊貿易等範疇加強合作,又表示希望患癌的諾貝爾和平獎得主劉曉波,可以到外地接受治療。

布蘭斯塔德赴京上任,妻子、女兒一家亦有隨行。這位新任駐華大使,逾30年前在任艾奧瓦州州長期間,已與到訪的習近平結交,成為好友。布蘭斯塔德相信,這份情誼有助推動兩國關係。

「中間人」角色能否在諾貝爾和平獎得主劉曉波出國治療末期肝癌的問題發揮作用?

布蘭斯塔德又認為,美中兩國作為全球兩大經濟體,雙邊關係極其重要,不論是國際事務或貿易,均有很大合作空間。他以中國近日全面恢復美國牛肉進口為例,期望進一步減少貿易壁壘,落實「百日貿易大計」。

