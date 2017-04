Zika病毒疫苗研發 進入關鍵階段

By

全國過敏及傳染病研究所在接種基因疫苗的測試方面,現已取得初步成效。

當局現正招募最少2,400名義工來進行下一階段的關鍵試驗,去測試一種實驗性質的疫苗,以便對抗Zika病毒。這些無感染Zika病毒志願人員是作為對照試驗,分別在德州,佛州,波多黎各和五個風險高的國家招募,包括巴西,墨西哥,巴拿馬,哥斯達黎加和秘魯。

第一名志願人員今天已經在德州休斯敦接種了這種疫苗。

另有90名健康的成年人就分成幾個小組接種不同劑量的疫苗,來測試藥性的安全。

Zika病毒是透過蚊子傳播,可能導致新生嬰兒出現小頭症缺陷。在拉丁美洲和加勒比海等地最多,但正蔓延到其他國家。

研究人員目前面對最大問題就是,下一階段研究的經費可能無著落。因為特朗普政府建議削減全國衛生研究所的預算18%,到時是否會影響這項疫苗研發的進度仍然是未知數。

