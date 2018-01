By

【i-CABLE】

到訪以色列的副總統彭斯表示,當地的美國大使館將於明年底由特拉維夫遷往耶路撒冷。

彭斯於以色列國會開始發表演說不久,多名阿拉伯裔議員舉牌抗議,表明耶路撒冷是巴勒斯坦首都,他們最終被保安帶離會場,其餘在場議員則起立鼓掌歡迎彭斯演說。

彭斯重申耶路撒冷是以色列的首都,美國駐耶路撒冷大使館將於明年底開幕,又指總統特朗普已下令國務院,立即展開搬遷使館的準備工作。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。