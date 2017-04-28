美國首季經濟增長僅0.7% 為3年來最慢

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【KTSF】

聯邦商務部週五發表數據指出，美國首季經濟增長僅錄得0.7%的增幅，為3年來最慢的一年，原因與消費者大幅減少花費有關。

商務部指出，在1月至3月間，國民生產總值只增加0.7%，去年第4季則有2.1%。

消費者開支在今年首季出現大幅下跌，去年第4季錄得3.5%增幅，今年首季僅增加0,3%，為過去7年來最低。

經濟分析師表示，消費者開支大減，原因與天氣回暖導致暖氣費降低、汽車銷售下跌，以及國稅局延後寄出退稅支票有關。

不過分析師預料，消費者開支及政府花費將會回升，因此預測第二季的數字會有較大幅的增長，但要達到特朗普政府預期的3%或以上的增長，則可能有難度。

特朗普在競選期間多次批評，國民生產總值數字持續萎靡不振，與奧巴馬失敗的經濟政策有關，特朗普揚言，他透過減稅、放寛營商規定，兼推行更嚴厲的貿易協定，將可使國民生產總值推高至4%或以上。

而財政部長Steven Mnuchin週三公布減稅方案時也說，他認為美國經濟增長升至3%以上是可行的。

不過，經濟分析師卻質疑有關說法，認為美國今年經濟增長大概只有2.2%，但已較去年的1.6%佳，去年是過去5年來，經濟增長最疲弱的一年。

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