美國首季經濟增長僅0.7% 為3年來最慢

By

【KTSF】

聯邦商務部週五發表數據指出,美國首季經濟增長僅錄得0.7%的增幅,為3年來最慢的一年,原因與消費者大幅減少花費有關。

商務部指出,在1月至3月間,國民生產總值只增加0.7%,去年第4季則有2.1%。

消費者開支在今年首季出現大幅下跌,去年第4季錄得3.5%增幅,今年首季僅增加0,3%,為過去7年來最低。

經濟分析師表示,消費者開支大減,原因與天氣回暖導致暖氣費降低、汽車銷售下跌,以及國稅局延後寄出退稅支票有關。

不過分析師預料,消費者開支及政府花費將會回升,因此預測第二季的數字會有較大幅的增長,但要達到特朗普政府預期的3%或以上的增長,則可能有難度。

特朗普在競選期間多次批評,國民生產總值數字持續萎靡不振,與奧巴馬失敗的經濟政策有關,特朗普揚言,他透過減稅、放寛營商規定,兼推行更嚴厲的貿易協定,將可使國民生產總值推高至4%或以上。

而財政部長Steven Mnuchin週三公布減稅方案時也說,他認為美國經濟增長升至3%以上是可行的。

不過,經濟分析師卻質疑有關說法,認為美國今年經濟增長大概只有2.2%,但已較去年的1.6%佳,去年是過去5年來,經濟增長最疲弱的一年。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。