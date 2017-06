By

【KTSF 歐志洲的報導】

國土安全部要求世界各地的航空公司,加強飛來美國客機的安檢,否則美國會禁止這些航空公司的乘客,攜帶電器用品上機來美。

美國目前禁止從中東和非洲10個機場起飛的客機乘客,攜帶比手機大的電子產品上飛機,當中包括 手提電腦和平板電腦等,乘客必須將這些電子產品托運。

國土安全部最近考慮將手提電腦禁令擴展到從歐洲起飛的航班,但有行內人士認為,這會打擊航空公司的盈利,因為很多需要在飛機上用手提電腦工作的人,都是坐商務艙或頭等艙的乘客。

國土安全部因此決定,首先要求航空公司自己把關,加強對乘客、行李和電子產品的安全檢查。

國土安全部給航空公司3個星期的時間推行新政策,預期全球有105個國家,280個城市的機場和180家航空公司將受影響。

美國每天有大約兩千架來自外國的客機降落,超過32萬飛機乘客入境。

