美國擬恢復對緬甸制裁 應對羅興亞危機

緬甸若開邦羅興亞族逃亡潮持續,聯合國警告遷徙到鄰國孟加拉的難民,或突破100萬。美國政府正考慮,針對性恢復對緬甸經濟制裁,懲處侵害人權的軍方將領,緬甸執政聯盟批評重新制裁做法不公。

孟加拉接壤緬甸邊境地區,過去兩個月持續出現同一境況,數以十萬計羅興亞人為了避過緬甸軍方血腥鎮壓,扶老攜幼逃離家園。

聯合國將今次衝突定性為種族清洗,國際社會思考如何應對,選項之一是重新制裁緬甸。

美國國務院表示,正與其他成員國探討,透過聯合國等國際組織的問責機制,或引用國內《馬格尼茨基法案》,追究緬甸軍方等,剝奪羅興亞族人權的責任。

報道指特朗普政府的制裁方案,主要針對軍中將領包括凍結其資產,禁止美國企業與軍方貿易往來,但不會全面恢復經濟制裁。

昂山素姬去年領導全國民主聯盟上台執政,被視作緬甸民主進程的里程碑,時任美國總統奧巴馬同年宣布全面解除,實施近20年的制裁措施。

羅興亞人的人道危機,不單令昂山素姬備受各方責難,要求褫奪其諾貝爾和平獎,更令緬甸再次面臨經濟封鎖局面。

除了美國,歐盟亦表示會檢討與緬甸軍方的合作,若果人道情況沒改善,不排除採取進一步行動。

