【KTSF 陳令楠報導】

美國國務院週五早上下令撤離美國駐古巴使領館過半外交人員及家屬,同時警告美國民眾勿到當地旅遊。

國務院稱,美國駐古巴的使領館將維持運作,但從即日起暫停發放來美簽證。

上月初,美國部份駐古巴外交人員懷疑受超音波儀器影響,聽力受損,華府隨後驅逐兩名古巴駐美外交官報復。

