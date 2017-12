美國宣布削減聯合國撥款 金額達2.85億美元

By

美國週日晚上宣布,對聯合國兩個年度的預算作出歷史性的削減。

聯合國成員週日就2018年至2019年財政年度的54億元預算達成共識,美國駐聯合國代表Nikki Haley發聲明表示,美國削減2.85億元對聯合國的撥款,並暗示之後會刪減更多,她表示美國民眾的慷慨不會再被利用。

美國每年支付22%的聯合國經費預算,而維和行動開支,美國則佔28%。

上週Haley四度在聯合國向友邦警告表示,拿了美國政府的錢,就要配合美國的需求,否則就會被踢出美援名單。

Haley是向領取美援的國家威逼利誘 ,讓他們反對一項涉及耶路撒冷地位的決議案。

特朗普宣布,把駐以色列的美國大使館從特拉維夫搬遷至耶路薩冷 ,聯合國大會以128票對9票壓倒性的票數,通過一項沒有約束力的決議案,否定特朗普這項決定,投贊成票國家,有歐洲盟國,也有中東盟國。

