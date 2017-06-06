聯邦承包商涉向傳媒洩露機密資料 如罪成可囚10年

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【KTSF 江良慧報導】

在特朗普總統誓言會嚴厲打擊向媒體爆料的人後，聯邦司法部宣布，首次有爆料人被刑事起訴，被控的25歲國家情報局（NSA）承包商僱員Reality Winner，有可能因此被判監10年。

Winner上週六在德州Augusta被捕，她涉嫌違反間諜法洩露機密資料，她是NSA國家安全局承包商僱員，有權處理最高機密。

司法部表示，Winner承認從辦公室移除機密情報報告，並在之後把文件郵寄給媒體。

Winner曾經是空軍語言學家，並且曾經獲得表揚，不過媒體發現，Winner在社交網上有追隨斯諾登和黑客組織Anonymous，也曾經在大選當晚塵埃落定之際發推文說：”“算了，人們是混蛋”（well, people suck）。

另外，她可能 在2月11日批評特朗普一封針對移民的推文，報導指她抨擊特朗普是：“進入這個國家最危險的人是我們放進白宮的橙色法西斯”（The most dangerous entry to this country was the orange fascist we let into the white house.）。

她向The Intercept 新聞網提供的NSA高度機密報告，指俄國網絡間諜去年黑侵至少一個美國電子投票系統供應商，並向超過100個選務官員發送釣魚電郵，黑客使用虛假電郵賬號包含木馬程式，一旦遭開啟，可以安裝惡意程式，讓黑客讀取電子檔案。

參議院國土安全委員會民主黨參議員Mark Warner也認為，俄羅斯黑侵美國選舉系統，比想像中範圍更廣泛，涉及更多州分，而且在選舉後還繼續。

CNN在去年10月報導，聯邦調查員相信，佛州投票系統一個承包商遭網上攻擊，是俄國黑客所為，和利諾伊以及阿利桑拿州選民數據庫遭入侵類似。

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