聯邦承包商涉向傳媒洩露機密資料 如罪成可囚10年

By

【KTSF 江良慧報導】

在特朗普總統誓言會嚴厲打擊向媒體爆料的人後,聯邦司法部宣布,首次有爆料人被刑事起訴,被控的25歲國家情報局(NSA)承包商僱員Reality Winner,有可能因此被判監10年。

Winner上週六在德州Augusta被捕,她涉嫌違反間諜法洩露機密資料,她是NSA國家安全局承包商僱員,有權處理最高機密。

司法部表示,Winner承認從辦公室移除機密情報報告,並在之後把文件郵寄給媒體。

Winner曾經是空軍語言學家,並且曾經獲得表揚,不過媒體發現,Winner在社交網上有追隨斯諾登和黑客組織Anonymous,也曾經在大選當晚塵埃落定之際發推文說:”“算了,人們是混蛋”(well, people suck)。

另外,她可能 在2月11日批評特朗普一封針對移民的推文,報導指她抨擊特朗普是:“進入這個國家最危險的人是我們放進白宮的橙色法西斯”(The most dangerous entry to this country was the orange fascist we let into the white house.)。

她向The Intercept 新聞網提供的NSA高度機密報告,指俄國網絡間諜去年黑侵至少一個美國電子投票系統供應商,並向超過100個選務官員發送釣魚電郵,黑客使用虛假電郵賬號包含木馬程式,一旦遭開啟,可以安裝惡意程式,讓黑客讀取電子檔案。

參議院國土安全委員會民主黨參議員Mark Warner也認為,俄羅斯黑侵美國選舉系統,比想像中範圍更廣泛,涉及更多州分,而且在選舉後還繼續。

CNN在去年10月報導,聯邦調查員相信,佛州投票系統一個承包商遭網上攻擊,是俄國黑客所為,和利諾伊以及阿利桑拿州選民數據庫遭入侵類似。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。