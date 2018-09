美國擬收緊移民法 領食物或醫療援助或不獲發綠卡

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

美國政府計劃收緊發綠卡規定,合資格移民在逗留美國期間如果享用食物援助或房屋津貼等,可能會不獲發綠卡。

特朗普總統上任後,一直試圖收緊移民政策,國土安全部最新的計劃是收緊發出綠卡,即永久居留證的規定。

如果合資格移民,或以臨時簽證入境人士,在逗留美國期間享用食物援助、醫療補助或房屋津貼等非現金援助,當局在考慮是否發出綠卡時,會將這些援助列為負面因素影響獲批資格。

美國的移民法例一直要求官員排除有機會依賴經濟援助,變成社會負擔的移民成為永久居民,但從1999年開始生效的指引,只是排除領取直接現金援助或政府長期護理的人,而不將接受非現金援助列為是否批准永久居留的考慮因素之一 。

國土安全部長尼爾森表示,根據行之已久的聯邦法律,有意移居美國的人,需要證明能夠養活自己,今次收緊規定是要鼓勵移民自給自足,確保他們不會成為美國納稅人的負擔,以保護國家有限的資源。

根據美國公民及移民服務局的數字,在4,100多萬的移民中,3.7%領取直接金錢援助,兩成二人領取其他非現金援助。

國土安全部估計,每年有超過38萬已在美國等候領取綠卡的移民會受新規定影響。

