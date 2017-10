美國17個國家公園蘊釀加價 優山美地門票漲幅逾一倍

By

【KTSF】

明年如果想去優山美地國家公園遊玩,門票可能大幅提升。

國家公園管理局日前表示,希望提升全美17個受歡迎國家公園的門票價格,優山美地是其中之一,門票價格在每年旅遊旺季的5月到10月,將從現時每輛汽車收費30美元,大幅調漲一倍以上至70美元,而對於電單車遊客,旺季收費為50美元,個人遊客則為30美元。

其他可能加價的國家公園分別是猶他州的Arches、Bryce Canyon和Canyonlands;加州除優山美地外,還有Sequoia、Kings Canyon和Joshua Tree;懷俄明州的Grand Teton和黃石公園;華盛頓州的Mount Rainier和Olympic;維珍尼亞州的SShenandoah;緬因州的Acadia;科羅拉多州的洛磯山;亞利桑那州的大狹谷;以及阿拉斯加州的Denali。

該提案已於週一開放接受公眾諮詢,民眾可登錄國家公園管理局網站發表意見,提案有望最早在明年初決定是否通過。

