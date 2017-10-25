美國17個國家公園蘊釀加價 優山美地門票漲幅逾一倍

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明年如果想去優山美地國家公園遊玩，門票可能大幅提升。

國家公園管理局日前表示，希望提升全美17個受歡迎國家公園的門票價格，優山美地是其中之一，門票價格在每年旅遊旺季的5月到10月，將從現時每輛汽車收費30美元，大幅調漲一倍以上至70美元，而對於電單車遊客，旺季收費為50美元，個人遊客則為30美元。

其他可能加價的國家公園分別是猶他州的Arches、Bryce Canyon和Canyonlands；加州除優山美地外，還有Sequoia、Kings Canyon和Joshua Tree；懷俄明州的Grand Teton和黃石公園；華盛頓州的Mount Rainier和Olympic；維珍尼亞州的ＳShenandoah；緬因州的Acadia；科羅拉多州的洛磯山；亞利桑那州的大狹谷；以及阿拉斯加州的Denali。

該提案已於週一開放接受公眾諮詢，民眾可登錄國家公園管理局網站發表意見，提案有望最早在明年初決定是否通過。

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