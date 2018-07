美中貿易戰開打對消費者和產業界有何影響（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

特朗普政府正式對總額高達340億美元的中國產品課徵關稅,中國隨後也警告將還擊,美中貿易戰開打,對消費者和產業界有甚麼影響?

東岸時間6日午夜12時01分,美國正式對全球最大兩個經濟體的貿易戰開出第一槍,對總額340億美元的中國產品課徵25%的關稅,而中國隨後也予以還擊。

舊金山州大財金系退休教授陳溢茂說:”美國要對中國進口產品總額340億課徵關稅,今天晚上馬上生效,這些涵蓋的基本上是跟比較高科技產品相關的,比方說航空業的產品,譬如說自動機或者是機器人,或者是機器、機械行業,比較屬於高科技的產品,那中國那一方面的話,他要課徵的主要的對象是美國的農產品,尤其跟農產品相關的,當然也包括汽車。”

總統特朗普在今年6月15日稱,為了回應中國盜取美國的知識產權,將對500億的中國貨品課徵關稅,週五上路的340億產品是第一波,另外的160億產品也將之後實施。

財經學者觀察指出,從5月份美中開始協商,到如今關稅正式啟動,還看不出美中貿易戰有緩解跡象。

陳溢茂說:”因為特朗普對這個議題是採取比較強硬的一個態度,同時他的內閣所有的官員,都是一些所謂的hard liner,就是右派的,對中國不友善的一些閣員,那中國這邊的話,以目前的情勢來講,也不可能退步太多。”

貿易戰開打後,對於美國消費者的影響,直接會反應在物價上,因為進口產品加了關稅後,額外的成本可能會轉嫁到消費者身上。

陳溢茂說:”對消費者尤其是物價的上升,短期來講的話可能不會說非常明顯,但長期來講的話,物價上升的影響就會顯現出來。”

學者指出,美中貿易大戰帶來的不確定因素,早在4月開始就陸續對美國股市和亞洲股市帶來衝擊,接下來對於產業的供應鏈也會有很大的影響。

陳溢茂說:”從企業觀點最怕的就是供應鏈的問題,因為很多生產的原材料,或是說半成品,基本上都是必須透過國際市場來取得這些原材料,那如果說這些供應鏈被打破的話,那某些生產商生產所需要的原材料基本上就拿不到,會使得說生產會停頓,這就變成是長期的因素,那也可能造成通貨蕭條,或是說經濟蕭條。

學者憂心,如果美中貿易戰擴及成為全球性的貿易戰,那將是最不樂見的結果,恐怕將導致全球性的經濟蕭條。

