美國貿易代表團抵北京與中方磋商貿易問題

由美國財長姆欽率領的代表團抵達北京和中方代表商討貿易問題,有白宮經濟師形容會談相當正面,但分析普遍相信今輪談判不會有重大進展。

美國貿易代表團抵達北京和中方代表商討貿易問題,美國副總統彭斯的首席經濟顧問卡拉布里亞形容首日談判相當正面,但認為真正的問題是中國要展現落實經濟改革和相關政策的決心。

他透露美國向中國提出多項要求,包括降低關稅至與美國相若水平,刺激美國對中國的出口。

彭博早前引述中國官員消息指,中國不會接受談判有任何前提,中國不會放棄長遠提升製造業水平的目標,亦不會以貿易逆差縮減一千億元為談判目標。

《華爾街日報》同樣引述中國官員指,中國已經展現善意,談判的空間依然存在,但雙方在對話前應該先理解對方的意圖。

有分析認為中美雙方存在重大分歧,特別是美國認為中國的經濟措施主要令國企受惠,但同時損害美國企業利益,加上美國亦沒有明言將底線定為避免雙方正式落實關稅,對談判能夠取得進展無甚期望。

但有分析指,率領代表團的美國財長姆欽和白宮首席經濟顧問庫德洛立場較為溫和,相信由姆欽負責的金融服務談判有最大機會達成共識。

據報中國已經推行措施應對可能會曠日持久的貿易爭端,包括一旦落實向美國進口農產品徵收關稅,便要尋找其他大豆的供應來源,有傳中國正研究向阿根廷和巴西購買大豆,亦指示華北地方政府種植更多大豆。

