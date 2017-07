By

【i-CABLE】

首輪中美全面經濟對話在華盛頓召開,中國副總理汪洋認為,中美發展經貿關係難免有分歧,尋求雙贏才是最佳選擇。

率領中方代表團的汪洋在開幕儀式致辭,表示中美均是對方最大貿易夥伴,經貿合作是大勢所趨。

汪洋又指解決紛爭的過程,並非要「你輸我贏」,雖然對話不一定即時解決分歧,但對抗肯定損害彼此利益。

他希望今次論壇促進中美彼此了解互信,為未來對話與合作打下基礎。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。