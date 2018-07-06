美中貿易戰正式開打 中國斥美國違反世貿規則

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中美兩國爆發貿易戰，在美國正式向中國340億美元貨品加徵關稅後，中方亦即時對同額美國產品徵收關稅。中方形容，美國發動經濟史上規模最大的貿易戰，中國不得不被逼作出必要反擊。

特朗普總統確認加徵25%關稅的對華清單中，首批價值340億美元的中國商品會如期生效，並在兩週內對第二批價值160億美元的中國商品開徵關稅。

他再次警告，若然中方進行報復，會考慮進一步升級，加徵關稅貨品的規模至最終總值可能達5,500億美元，強調有關措施僅限於中國，不過有關數額，超過中國每年出口到美國的商品價值。

首批中國進口商品，包括半導體和飛機零部件等，這是特朗普指控中方竊取美國知識產權，並不公平地擴大，美國對華貿易逆差的幾個月後，美方首次展開針對中國商品徵收關稅。

中國商務部回應指，美國違反世貿規則，中國不得不被逼作出必要反擊，美國發動經濟史上規模最大的貿易戰，徵稅行為是典型的貿易霸凌主義，嚴重危害全球產業鏈和價值鏈安全，阻礙全球經濟復蘇步伐，引發全球市場動盪，波及全球更多無辜跨國公司，損害美國企業及人民利益，說中國為捍衛核心利益和人民利益，不得不被逼反擊，將及時向世貿通報，說會持續評估有關企業所受影響，努力採取有效措施幫助企業。

中國早已表明會反擊，對價值340億美元、來自美國進口的商品加徵關稅，涉及從豬肉到大豆、棉花等的美國商品。

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