美中貿易戰正式開打 中國斥美國違反世貿規則

中美兩國爆發貿易戰,在美國正式向中國340億美元貨品加徵關稅後,中方亦即時對同額美國產品徵收關稅。中方形容,美國發動經濟史上規模最大的貿易戰,中國不得不被逼作出必要反擊。

特朗普總統確認加徵25%關稅的對華清單中,首批價值340億美元的中國商品會如期生效,並在兩週內對第二批價值160億美元的中國商品開徵關稅。

他再次警告,若然中方進行報復,會考慮進一步升級,加徵關稅貨品的規模至最終總值可能達5,500億美元,強調有關措施僅限於中國,不過有關數額,超過中國每年出口到美國的商品價值。

首批中國進口商品,包括半導體和飛機零部件等,這是特朗普指控中方竊取美國知識產權,並不公平地擴大,美國對華貿易逆差的幾個月後,美方首次展開針對中國商品徵收關稅。

中國商務部回應指,美國違反世貿規則,中國不得不被逼作出必要反擊,美國發動經濟史上規模最大的貿易戰,徵稅行為是典型的貿易霸凌主義,嚴重危害全球產業鏈和價值鏈安全,阻礙全球經濟復蘇步伐,引發全球市場動盪,波及全球更多無辜跨國公司,損害美國企業及人民利益,說中國為捍衛核心利益和人民利益,不得不被逼反擊,將及時向世貿通報,說會持續評估有關企業所受影響,努力採取有效措施幫助企業。

中國早已表明會反擊,對價值340億美元、來自美國進口的商品加徵關稅,涉及從豬肉到大豆、棉花等的美國商品。

