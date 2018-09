美中再互徵新一輪關稅 中國斥美國實施經濟霸權

【i-CABLE】

中美正式向對方互徵新一輪關稅,中國發表白皮書批評美方實行”經濟霸權主義”,強調談判不能在威脅下進行,美國國務卿蓬佩奧則揚言,有信心在貿易戰中擊敗中國。

美國周一開始向2,000億美元中國貨,加徵 10% 的關稅,中國亦向 600 億美元進口美國貨徵收5%或10%關稅進行報復。

在美國的關稅措施生效後一小時,中國發表36,000字的白皮書,澄清、闡明對中美經貿摩擦的政策立場,推動問題合理解決,強調合作是中美唯一正確選擇。

白皮書指新一屆美國政府在「美國優先」口號下,實行單邊保護主義、經濟霸權主義,利用不斷加徵關稅等手段進行經濟恫嚇、施壓,將自身利益訴求強加於中國。

中方堅持通過對話協商解決,但美國出爾反爾、不斷發難,導致中美經貿摩擦在短時間內持續升級,極大損害中美經貿關係,也令多邊、自由貿易體制遭嚴重威脅。

中國堅定維護國家尊嚴和核心利益,不願打、不怕打貿易戰,必要時不得不打。

白皮書又指談判不能在關稅大棒的威脅下進行,中國願意在平等、互利前提下與美國重啟談判,並堅定維護、推動多邊貿易體制和保護知識產權。

美國方面,蓬佩奧揚言,無論需時多久,美國有決心要打贏這場貿易戰。

特朗普總統早前表示,美方已準備對另外2,570億美元的中國產品徵收關稅。

