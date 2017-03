美國起訴俄羅斯情報官及黑客 指其黑侵雅虎

By

【KTSF】

聯邦司法當局週三起訴兩名俄羅斯政府的情報官員和兩名黑客,指控他們涉及雅虎(Yahoo)電郵被黑侵的事件,在該宗黑侵事件中,至少有5億雅虎電郵帳號受到影響。

當局指出,該次黑侵事件是針對俄羅斯和美國官員的電郵帳號,以及俄羅斯記者、金融財經界和其他企業僱員的電郵帳號。

署理司法部長助理Mary McCord稱:”我們絕不會容許任何個人、團體、國家,或容許他們合作,侵犯美國公民的私隱、公司企業的經濟利益或美國的安全。”

當局透露,其中兩名被告是俄羅斯情報組織FSB的官員,另外兩名被告分別是一名俄羅斯公民,以及一名哈薩克裔的加拿大居民。

聯邦司法部指出,其中一名被告甚至利用黑侵的機會,盜用雅虎用戶的信用卡以及禮物卡號碼,取得金錢利益。

其中一名被告已在加拿大落網,另一人已列入聯邦調查局的網絡罪行通緝犯名單中。

雅虎用戶帳號被黑侵事件,最早可追溯至2014年,美國司法部過去曾就網絡罪行起訴俄羅斯的黑客,也曾起訴受僱於中國政府和伊朗政府的黑客,但這次是首次有俄羅斯政府官員被起訴。

