美國起訴俄羅斯情報官及黑客 指其黑侵雅虎

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【KTSF】

聯邦司法當局週三起訴兩名俄羅斯政府的情報官員和兩名黑客，指控他們涉及雅虎（Yahoo）電郵被黑侵的事件，在該宗黑侵事件中，至少有5億雅虎電郵帳號受到影響。

當局指出，該次黑侵事件是針對俄羅斯和美國官員的電郵帳號，以及俄羅斯記者、金融財經界和其他企業僱員的電郵帳號。

署理司法部長助理Mary McCord稱：”我們絕不會容許任何個人、團體、國家，或容許他們合作，侵犯美國公民的私隱、公司企業的經濟利益或美國的安全。”

當局透露，其中兩名被告是俄羅斯情報組織FSB的官員，另外兩名被告分別是一名俄羅斯公民，以及一名哈薩克裔的加拿大居民。

聯邦司法部指出，其中一名被告甚至利用黑侵的機會，盜用雅虎用戶的信用卡以及禮物卡號碼，取得金錢利益。

其中一名被告已在加拿大落網，另一人已列入聯邦調查局的網絡罪行通緝犯名單中。

雅虎用戶帳號被黑侵事件，最早可追溯至2014年，美國司法部過去曾就網絡罪行起訴俄羅斯的黑客，也曾起訴受僱於中國政府和伊朗政府的黑客，但這次是首次有俄羅斯政府官員被起訴。

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