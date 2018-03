By

美國司法部起訴9名伊朗人,指他們入侵全球多家大學,私人及政府機構的電腦系統。

當局指這9人是伊朗政府僱員,按照革命衛隊指示工作,入侵行動規模龐大,而且明目張膽。

受害人包括逾300間美國及海外大學的約八千名教授、多家私人企業及政府機構,他們盜取的數據量,要相當於3個美國國會圖書館的空間才足夠儲存。

美國財政部隨即向9名被告,以及他們任職的機構實施制裁。

