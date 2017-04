美國航母戰鬥群赴朝鮮半島海域 為突變作準備

By

【KTSF 劉開平報導】

美國一個航空母艦戰鬥群正在北上前往朝鮮半島海域,美軍太平洋司令部表示,這是為朝鮮半島萬一發生事情作好準備。

這個航母戰鬥群包括卡爾文森號航空母艦、兩艘導彈驅逐艦和一艘導彈巡洋艦。

戰門群的基地在聖地亞哥,前幾天在新加坡訪問,原計畫離開新加坡之後南下澳大利亞繼續訪問,但突然接到命令北上。

美軍太平洋司令部表示,這是為了朝鮮半島萬一發生事端而做出的謹慎準備。

太平洋司令部發言人Dave Benham指出:”北韓不斷試射飛彈,努力加強其核武能力,這些不願後果、不負責任、破壞地區穩定的行為,表明北韓仍舊是地區安全的頭號威脅。”

北韓的最新一次試射飛彈是在4月5日,從北韓東岸城市Sinpo發射,彈頭最後掉落在日本海,這也引起日本和南韓的強烈抗議。

北韓則表示,對美國和南韓最近的大規模軍事演習表示憤怒,北韓認為軍事演習是為侵略北韓而做的準備 。

北韓曾多次進行飛彈試射以及核武試驗,專家說,北韓的目標是製造出能打到美國本土的核彈。

中國是北韓的長期盟友,美國多年來希望中國採取行動,配合國際社會,制止北韓的飛彈以及核子武器計劃,中國國家主席習近平4月6日和7日和特朗普總統會談,但不知道他們在北韓問題上是否達成共識。

英國BBC電台說,中國擔心如果北韓政權跨台,可能會有大批難民湧入中國,以及美國可能在中國的大門口設立軍事基地。

不過,特朗普曾經說過,如果中國不願意配合,美國將單獨對北韓採取行動。

