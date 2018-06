By

【KTSF】

今年世界盃舉行在即之際,國際足聯週三早上宣布,美國、加拿大和墨西哥將會聯合舉辦2026年世界盃。

國際足聯第68屆代表大會週三在俄羅斯莫斯科舉行,美國、加拿大和墨西哥聯合申辦世界盃,成功贏了另一申辦國家摩洛哥。

據報導,國際足聯考慮到主辦國的基礎設施,令到美加墨三國的聯合申辦獲得當局青睞。

美國曾經在1994年舉辦過世界盃,墨西哥則在1970年和1986年曾是世界盃的主辦國,加拿大則在2015年曾主辦女子世界盃。

這次是世界盃首次由3個國家主辦,此前只有2002年世界盃由日本和南韓聯合主辦。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。