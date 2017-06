美國宣布制裁中國的丹東銀行、一間船務公司及兩名中國公民,指他們涉嫌幫北韓洗錢。

美國財政部指,丹東銀行為北韓的導彈及核計劃,在國際金融系統提供資金交易渠道,另外財務部又將大連宇聯船務有限公司及兩名中國公民列入黑名單,禁止他與美國有生意來往。

美國財政部強調,制裁是要切斷北韓資金來源,並非針對中國。

