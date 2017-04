H1-B簽證申請再開鑼 特朗普擬改革料申請者眾

By

【KTSF 張麗月報導】

2018財政年度的H-1B 工作簽證,週一開始接受申請。

H-1B屬於非移民類別的工作簽證,僱主可以在特定的行業暫時聘請外國的技術勞工。

分析指出,由於有謠傳說特朗普政府有可能改革H-1B簽證計劃,因此面對這種不明朗前景,預料今年的申請可能會擁躍。

去年的申請總人數達23.6萬人,單在不足一星期內,申請人數已衝破H-1B簽證的最高限額8.5萬個。

如果申請人數多過限額,當局會用抽籤方式來分配給各個行業。

美國公民及移民局的資料顯示 ,去年獲得配額的H-1B簽證者,如果額外支付1,225元,來加快審批的快速處理申請程序,約佔總申請人數近六成。

但這項快速處理申請方法暫時已凍結,移民律師說,普通的H-1B簽證申請,可能需時多達8個月才審批。

H-1B簽證持有人可以聯同配偶以及21歲以下的子女來美。

