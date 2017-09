特朗普簽署行政命令 進一步向北韓實施經濟制裁

By

【KTSF 張麗月報導】

針對北韓連番發射導彈的挑釁,特朗普總統週四簽署行政命令,進一步制裁與北韓做生意的個人和機構。

特朗普總統說,新的制裁是針對與北韓做生意的個人和公司。

特朗普說:”今天我宣佈新簽署的行政命令,明顯擴權針對跟北韓有金融貿易往來的個人、公司和金融機構。”

特朗普又說,新的制裁是要切斷北韓政府的收入來源,以遏制北韓的核武和導彈野心。

特朗普指出,他已下令財政部制裁與北韓有往來的外國銀行,切斷北韓用來發展武器的資金,而中國人民銀行已下令各大銀行不得與北韓有金融交易,但中國方面就未有即時證實。

聯邦財政部長Steve Mnuchin,已經與人民銀行行長接觸,並由於有關討論的內容保密,因此拒絕評論。

特朗普又指出,制裁也將鎖定北韓的紡織業、資訊科技業、製造業、海運和貿易網路等。

數據顯示,北韓的第一貿易夥伴是中國,八成以上的出入口貿易是同中國做,其次印度,但印度佔北韓出入口貿易額 只略多於3%。

分析指出,中國是經濟大國,印度也是重量級國家,美國不大可能因為制裁北韓而切斷與中印兩國貿易關係,否則影響將會極大。

