特朗普簽署行政命令 進一步向北韓實施經濟制裁

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【KTSF 張麗月報導】

針對北韓連番發射導彈的挑釁，特朗普總統週四簽署行政命令，進一步制裁與北韓做生意的個人和機構。

特朗普總統說，新的制裁是針對與北韓做生意的個人和公司。

特朗普說：”今天我宣佈新簽署的行政命令，明顯擴權針對跟北韓有金融貿易往來的個人、公司和金融機構。”

特朗普又說，新的制裁是要切斷北韓政府的收入來源，以遏制北韓的核武和導彈野心。

特朗普指出，他已下令財政部制裁與北韓有往來的外國銀行，切斷北韓用來發展武器的資金，而中國人民銀行已下令各大銀行不得與北韓有金融交易，但中國方面就未有即時證實。

聯邦財政部長Steve Mnuchin，已經與人民銀行行長接觸，並由於有關討論的內容保密，因此拒絕評論。

特朗普又指出，制裁也將鎖定北韓的紡織業、資訊科技業、製造業、海運和貿易網路等。

數據顯示，北韓的第一貿易夥伴是中國，八成以上的出入口貿易是同中國做，其次印度，但印度佔北韓出入口貿易額 只略多於3%。

分析指出，中國是經濟大國，印度也是重量級國家，美國不大可能因為制裁北韓而切斷與中印兩國貿易關係，否則影響將會極大。

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