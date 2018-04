【i-CABLE】

美國商務部據報禁止美國企業向中興通訊供應零件7年,表示中興向美方作虛假陳述。

中興通訊被指向伊朗及北韓等國家出售通信設備,違反美國出口禁令,去年和美國政府達成和解協議,除了支付近9億美元罰款外,亦要解僱4名高層,以及以削減花紅等形式紀律處分35名員工。

商務部長羅斯指,中興未有按協議處罰員工,反而給予獎勵,誤導美國政府,形容行為過分、不容忽視。

中美貿易摩擦近月升溫,但商務部表示今次屬監管行動,與關稅行動無關。

