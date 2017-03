美國推新航空禁令 中東北非多國赴美航班禁攜電子設備

By

從多個中東和北非國家直飛美國的客機,將禁止乘客隨身攜帶移動電子設備上飛機,聯邦當局表示,這是為了安全,當局並沒有說這禁令的期限。

至少有兩家中東的航空公司週一通知所有直接飛往美國的乘客,除了手機,其它所有移動電子設備,如手提電腦和平板電腦等,都不得放在隨身攜帶的行李中,帶上飛機。

美聯社說,聯邦官員透露,從十個中東城市的機場直飛美國的客機,受到新規定的影響,這些城市有開羅、安曼、科威特、卡薩布蘭卡、多哈、里亞德、吉達、伊斯坦布爾、阿布扎比,還有杜拜。

不願公開姓名的聯邦官員對CNN說,這樣做是為了國家的安全,他還說從某些國家直飛美國的班機所引起的安全問題,一直受到關注。

聯邦參眾兩院的國土安全委員會成員中,有幾位已經因為新的禁令而聽取了國土安全部的簡報,正式的簡報會將在星期三舉行。

這個新禁令週二開始生效,而禁令的實施範圍最終可能擴大到13個國家。

